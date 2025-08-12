Gündem

İki Gencin Cesedi Bulundu, Olay

iki-gencin-cesedi-bulundu-olay

OLAY YERİNE GÜVENLİK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Olayın duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar, sesleri duyarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

İKİ KİŞİNİN CENAZESİ BULUNDU

Eve giren polisler, salonda 32 yaşındaki Berk K ile 29 yaşındaki Ezgi E.’nin silahla vurulmuş cesetleri ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Site sakinlerini dehşete düşüren olay sonrası, etrafta geniş güvenlik önlemleri alındı. İlk belirlemelere göre, Berk K’nın önce sevgilisi Ezgi E.’yi başından vurduğu, ardından kendi yaşamına son verdiği tespit edildi. İki kişinin cenazelerinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Yeni Kıyafetler Nasıl Olacak? Ayrıntılar Belli

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte, okullarda tek tip kıyafet uygulamasına dönüş yapılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu uygulamanın detaylarını duyurdu.
Gündem

Sındırgı’da 879 artçı deprem oldu

Sındırgı ilçesinde 10-12 Ağustos tarihleri arasında 879 deprem meydana geldiği açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.