İki Gencin Cesedi Bulundu, Olay

OLAY YERİNE GÜVENLİK EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Olayın duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar, sesleri duyarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

İKİ KİŞİNİN CENAZESİ BULUNDU

Eve giren polisler, salonda 32 yaşındaki Berk K ile 29 yaşındaki Ezgi E.’nin silahla vurulmuş cesetleri ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Site sakinlerini dehşete düşüren olay sonrası, etrafta geniş güvenlik önlemleri alındı. İlk belirlemelere göre, Berk K’nın önce sevgilisi Ezgi E.’yi başından vurduğu, ardından kendi yaşamına son verdiği tespit edildi. İki kişinin cenazelerinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi.