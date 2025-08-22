İki Gün Daha Sıcak Hava Bekleniyor

SICAKLIK VE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleri doğrultusunda, ülke genelinde sıcaklıkların bugün de mevsim normallerinin üzerinde olacağı öngörülüyor. Bugünkü sıcak hava, cumartesi gününden itibaren karayel rüzgarıyla birlikte serinlemeye başlayacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yakın tarihe ilişkin hava durumu tahminlerini şöyle aktarıyor:

İSTANBUL VE DİĞER BÖLGELERDE HAVA SICAKLIĞI

“Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.” diyen Çalışkan, Marmara ve Ege bölgelerinde cuma ve cumartesi günleri, İç Anadolu’da ise pazartesiye kadar 3 gün sürecek sıcak hava dalgasına dikkat çekti. İstanbul’un en sıcak gününün cuma olacağını belirten Çalışkan, sıcaklığın 35 dereceye ulaşacağını, Balıkesir ve Bursa bölgelerinde ise 38-39 dereceye kadar yükselebileceğini vurguladı.

SERİNLEME VE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Cumartesi günü öğleden sonra ve akşam saatlerinde rüzgarın serinlik vereceği ifade ediliyor. Pazar ve pazartesi günlerinde İstanbul’un Karadeniz hattında kısa süreli yağışların olabileceği belirtiliyor. İzmir ve Bodrum hattında karayelin kuvvetli esmesiyle serinlik sağlanacağı, ancak Balıkesir, Çanakkale ve Manisa bölgelerinde orman yangını riskinin artabileceği kaydediliyor.

Bazı merkezlerdeki hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

– Balıkesir 39 derece.

– İstanbul 32 derece.

– Denizli 39 derece.

– İzmir 37 derece.

– Adana 37 derece.

– Ankara 34 derece.

– Zonguldak 29 derece.

– Trabzon 29 derece.

– Erzurum 30 derece.

– Diyarbakır 40 derece.

– Gaziantep 40 derece.