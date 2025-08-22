Iki Gün Daha Sıcak Hava Sürecek

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SICAĞIN DEVAMI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar bugün de mevsim normallerinin üstünde olacak. Sıcak hava, cumartesi gününden itibaren karayel ile birlikte serinlemeye başlayacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki günlere ilişkin tahminlerini şu şekilde iletti: “Sıcaklıklarda artış olacak ama günlerce sürmeyecek. Oldukça kısa kalacak. Sadece iki gün diyebilirim.”

BÖLGELERE GÖRE SICAKLIK DEĞİŞİKLİKLERİ

Çalışkan’a göre, Marmara ve Ege bölgelerinde sıcak hava cuma ve cumartesi günleri etkili olacak. İç Anadolu Bölgesi’nde ise sıcaklıkların pazartesiye kadar 3 gün boyunca artış göstermesi bekleniyor. İstanbullular için en sıcak günün cuma olacağı belirtiliyor. “35 dereceye çıkacak sıcaklık, Balıkesir ve Bursa taraflarında 38-39’a yükselecek,” diyor.

RÜZGAR VE YAĞIŞLA SERİNLEME

Cumartesi öğleden sonra ve akşam saatlerinde rüzgar serinlik getirmeye başlayacak. Pazar ve pazartesi günlerinde ise İstanbul’un Karadeniz hattında kısa süreli yağışlar bekleniyor. İzmir Bodrum hattında karayel kuvvetli eserken, bu durum serinlik sağlarken Balıkesir, Çanakkale ve Manisa bölgelerinde orman yangını riskinin artabileceği belirtiliyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Bazı merkezlerde bugün ölçülen hava sıcaklıkları ise şöyle: Balıkesir 39 derece, İstanbul 32 derece, Denizli 39 derece, İzmir 37 derece, Adana 37 derece, Ankara 34 derece, Zonguldak 29 derece, Trabzon 29 derece, Erzurum 30 derece, Diyarbakır 40 derece ve Gaziantep 40 derece.