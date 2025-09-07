İki İlçede Denize Girmek Yasak

DENİZE GİRİŞ YASAĞI GETİRİLDİ

Karadeniz kıyısındaki Tekirdağ’ın Saray ilçesi ile Kırklareli’nin Vize ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girme yasağı uygulanıyor. Tekirdağ Valiliği, yaptığı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verileri ve denizlerimizin mevcut durumu dikkate alınarak, vatandaşlarımızın güvenliği için Saray ilçesi sınırlarında 07-08/09/2025 tarihlerinde denize giriş yasaklanmıştır.” ifadelerini paylaştı.

VİZE’DE DE DENİZE GİRİŞ YASAK

Benzer bir açıklama Vize Kaymakamlığı tarafından da yapıldı. Kaymakamlık, ilçedeki tüm plajlarda 7-8 Eylül 2025 tarihlerinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, “Hava ve deniz koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle Vize ilçemizde 2 gün süreyle denize giriş yasaklanmıştır.” denildi.