İki Kuzey Beyaz Gergedan Var: 24 Saat Korumalı

SON İKİ KUZEY BEYAZ GERGEDAN KORUMA ALTINDA

Kenya’nın merkezindeki bir doğa koruma alanında, dünyada yaşayan son iki kuzey beyaz gergedan sürekli silahlı korumaların denetiminde bulunuyor. Orta Afrika’daki yaşam alanlarında yaşanan kaçak avcılık ve iç savaş, bu türün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açtı. National Geographic’in 24 Ağustos’ta yayınlanan “Son Gergedanlar: Yeni Bir Umut” belgeseli, kuzey beyaz gergedanların kurtarılma çabalarını ele alıyor. Belgesel, 2018’de sağlık sorunları nedeniyle 45 yaşında uyutulan erkek gergedan Sudan’ın son anlarıyla başlıyor. Sudan’ın vefatından geriye, bugün 36 yaşında olan dişi Najin ile 25 yaşındaki kızı Fatu kalmış durumda.

TÜP BEBEK YÖNTEMİYLE GİRİŞİMLER

Kurtarma çalışmaları, yaşamını yitiren erkeklerden toplanan sperm ile Fatu’dan alınan yumurtaların tüp bebek yöntemiyle döllenmesine dayanıyor. Najin artık yumurta üretemiyor. Bu yıl içerisinde bilim ekipleri, Fatu’dan üç kez yumurta toplayarak toplam 38 kuzey beyaz gergedan embriyosu üretmeyi başardı. Ancak ne Najin ne de Fatu, sağlık sorunları nedeniyle taşıyıcı olamıyor. Bu nedenle embriyolar, akraba tür olan güney beyaz gergedanlara naklediliyor.

TEHLİKE ALTINDAKİ GÜRGÜRLER

Bugün dünyada beş gergedan türü bulunuyor. Güney beyaz gergedanların sayısı yaklaşık 17 bin olarak hesaplanıyor ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından “tehdide yakın” kategorisinde sınıflandırılıyor. Endonezya’daki Cava gergedanlarının sayısı sadece yaklaşık 50 olarak kaydedilmiştir. İki boynuzlu tüylü Sumatra gergedanı da benzer bir sorunla karşı karşıya; doğada 50’den az bireyinin kaldığı tahmin ediliyor.