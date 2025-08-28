İki Kuzey Beyaz Gergedan Var. 24 Saat Silahlı Koruma

Kenya’nın merkezinde yer alan bir doğa koruma alanında, hayatta kalan son iki kuzey beyaz gergedan sürekli olarak silahlı korumaların gözetiminde yaşıyor. Orta Afrika’daki yaşam alanlarında yaşanan yıllarca süren kaçak avcılık ve iç savaş, bu alt türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. National Geographic’in 24 Ağustos’ta yayımlanan “The Last Rhinos: A New Hope” (Son Gergedanlar: Yeni Bir Umut) belgeseli, kuzey beyaz gergedanları kurtarma çabalarını ele alıyor. Film, 2018 yılında sağlık sorunları nedeniyle 45 yaşında vefat eden erkek gergedan Sudan’ın son anlarıyla başlıyor. Sudan’ın ölümünden geriye, günümüzde 36 yaşındaki dişi Najin ile 25 yaşındaki kızı Fatu kalmış durumda.

BİLİMDE YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Kurtarma çalışmaları, ölen erkeklerden alınan sperm ile Fatu’dan elde edilen yumurtaların tüp bebek yöntemiyle döllenmesine dayanıyor. Najin, artık sağlık durumu nedeniyle yumurta veremiyor. Bu yıl bilim insanları, Fatu’dan üç kez yumurta toplayarak toplam 38 kuzey beyaz gergedan embriyosu oluşturmayı başardı. Ancak, ne Najin ne de Fatu sağlık sebepleri nedeniyle taşımak için uygun değil. Bu nedenle, elde edilen embriyolar akraba tür olan güney beyaz gergedanlara naklediliyor.

TEHLİKE ALTINDAKİ GARGEDAN TÜRLERİ

Dünya genelinde şu an beş gergedan türü bulunuyor. Güney beyaz gergedanların sayısı yaklaşık 17 bin civarındadır ve Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından “tehdide yakın” olarak nitelendiriliyor. Endonezya’da bulunan Cava gergedanlarının sayısı ise sadece 50 adet kadar. İki boynuzlu tüylü Sumatra gergedanı da benzer bir tehdit altındadır; doğada 50’den az birey kaldığı düşünülüyor.