İki Lider Orta Doğu’da Anlaştı

DÜNYA TELEFON GÖRÜŞMESİNE ODakLANDI

Dünya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gerçekleştireceği telefon görüşmesinin sonucunu bekliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu görüşmeye dair bilgi vermişti. Peskov’un açıklamasında, görüşmenin bugün 16.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşeceği duyuruldu.

GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR

Beyaz Saray tarafından yapılan güncel açıklamada, görüşmenin saat 17.00’den bu yana sürdüğü belirtildi. Açıklamada, “Bir saattir devam eden görüşme iyi gidiyor ve hala devam ediyor.” dendi.

GÖRÜŞMEDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Trump ve Putin arasında gerçekleşen görüşmeye dair son dakika bilgileri geldi. Edinilen bilgilere göre, görüşme sona erdi ve detaylar Beyaz Saray tarafından açıklandı. Beyaz Saray, “Trump Putin ile anlaştı” diyerek şunları ekledi:

– Ukrayna ile olan savaşın kalıcı bir barışla sona ermesi konusunda uzlaşıldı.

– Putin, enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün durdurmayı kabul etti.

– Rusya, 23 yaralı Ukraynalı askeri iyi niyet göstergesi olarak Kiev’e teslim edecek.

– Müzakereler hemen Orta Doğu’da başlayacak.

– Karadeniz’de denizcilik ateşkesinin uygulanmasına yönelik teknik müzakereler, genel ateşkes ve kalıcı barış ile devam edecek.