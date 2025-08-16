İki Lider, Uçaklar Altında El Sıktı

PUTİN VE TRUMP’IN BULUŞMASI

Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile ABD’nin Başkanı Donald Trump, Alaska eyaletinde önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Dünya genelinin dikkatle izlediği bu buluşmada iki lider, samimi bir şekilde karşılaşıp el sıkıştı.

F-35 VE B-2 UÇAKLARININ GEÇİŞİ

Görüşmeye gitmek için birlikte yürüdükleri esnada, iki liderin başlarının üzerinde F-35 savaş uçakları ve stratejik öneme sahip B-2 bombardıman uçağı geçti. O anlar medya tarafından kaydedildi ve iki lider de üzerlerinden geçen uçakları izlemek üzere yukarıya baktı.

İRAN OPERASYONLARINDA B-2’LER

B-2 Spirit bombardıman uçakları, 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen “Midnight Hammer” operasyonu kapsamında İran’ın Fordow, Natanz ve Isfahan’daki nükleer tesislerine yönelik kritik saldırılarda kullanıldı. Bu operasyon, ABD Hava Kuvvetleri’nin en büyük B-2 saldırısı olarak kaydedildi ve 36 saat süren bir uçuş sonrasında hedeflerine ulaştı. Operasyon sırasında B-2 uçakları, GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) bombalarını kullanarak yer altındaki derin ve sağlam yapıları hedef almayı başardı. Fordow tesisine yönelik bu saldırı, söz konusu bombaların gerçek savaş koşullarında ilk kez kullanılması açısından önemli bir yere sahip. B-2’ler, radar tespitini önleyen gelişmiş gizlilik özellikleri sayesinde stratejik hedeflere sessiz bir şekilde ulaşabiliyor. Bu yönüyle dünya genelindeki askeri analistler tarafından önemli bir güç gösterisi aracı olarak değerlendiriliyor.