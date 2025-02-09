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İki Polis Memuru Kazada Hayatını Kaybetti

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KAZA SAAT 01.00’DAN SONRA MEYDANA GELDİ

Dün gece saat 01.00 sularında Bornova Anadolu Lisesi civarında bir kaza yaşandı. İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde çalışan 2 yıllık polis memuru Yunus Aydin, motoikletinin kontrolünü kaybederek devrildi. Kaza sırasında Aydın ve arkasında bulunan eşi Mihriban Aydın, savrularak asfalt zemine düştü.

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve bölgeye polis ekipleriyle birlikte ambulans yönlendirildi. Yaralı durumda olan Yunus Aydın ve eşi, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Yunus Aydın’ın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

CENAZESİ EŞİNİN KAVUŞTUĞU YERDE

Yunus Aydın’ın eşi Mihriban Aydın’ın cenazesi, kaza sonrası hastaneye ambulansla getirildi. Bu durum, aile ve yakınları arasında büyük bir üzüntüye neden oldu.

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