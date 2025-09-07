İki Ülke Kırmızı Alarm Verdi

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ’NDE SALGIN İLANI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Bulape bölgesinde 15 can kaybının olduğu 28 şüpheli vaka bildirildi. Bu vakalar arasında dört sağlık çalışanı yer alıyor. Bölgedeki sağlık yetkilileri perşembe günü durumu bir salgın olarak ilan etti.

UGANDA ALARMI YÜKSELTİYOR

Bu gelişmeler üzerine, komşu ülke Uganda yüksek alarmda olduğunu duyurdu. Uganda Sağlık Bakanlığı’nın olay komutanı Henry Kyobe Bosa, Xinhua’ya yaptığı açıklamada, yetkililerin durumu dikkatle izlemekte olduğunu ve virüsün ülkeye girmesini engellemek için önlemler almadan önce bir risk değerlendirmesi gerçekleştireceklerini ifade etti.

VİRÜSÜN YAYILMA RİSKİ

Kyobe, “İki ülke arasında serbest dolaşım devam ediyor ve bu durum virüsün Uganda’ya girmesine neden olabiliyor. Risk değerlendirmesi tamamlandığında gerekli müdahaleleri gerçekleştireceğiz,” şeklinde açıklamada bulundu.

NİJERYA SINIRLARDA GÖZETİMİ ARTIRDI

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Kasai eyaletinde Ebola virüsü salgınının tespit edilmesinin ardından ülke sınırlarında gözetimi artırdığını duyurdu. NCDC Genel Müdürü Jide Idris, hastalıkların çıkışını izlemek ve önlemler almak amacıyla ilgili bakanlıklar ve diğer kurumlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti. “Özellikle sınırlarımızda ve giriş noktalarında gözetimi artırma çabalarımız sürüyor,” ifadesini kullandı. Ayrıca, ülke genelindeki sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol tedbirlerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

ÖLÜM ORANI YÜZDE 57

Merkez, virüsün Kongo’nun Bulape ve Mweka sağlık bölgelerinde son zamanlarda görüldüğünü ve yapılan araştırmalarda ateş, kusma, ishal ve kanama gibi semptomların tespit edildiğini bildirdi. Ölüm oranının şu anda yüzde 57 olarak tahmin edildiği aktarıldı. NCDC, Ebola’nın canlı veya ölü hayvanlar yoluyla bulaşabilen ölümcül bir hastalık olduğunu vurgulayarak, erken teşhis, hastaların izolasyonu ve zamanında destekleyici tedavi başlatılmasının ölüm olasılığını azaltabileceğini belirtti.

EBOLA VİRÜSÜ HAKKINDA

Ebola virüsü hastalığı, daha önce Ebola kanamalı ateşi olarak biliniyor ve bulaşıcı, şiddetli bir kanamalı ateş hastalığı olarak tanımlanıyor. Virüsün kuluçka süresi 2 ila 21 gün arasında değişebiliyor. Hastalığın erken aşamasında ani ateş, şiddetli halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bu belirtileri, kusma, ishal ve çok ciddi vakalarda kontrolsüz kanama, organ yetmezliği ve ölüm takip ediyor.