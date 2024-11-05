İkili Yavru Tilki Anneleri Bekliyor

YAVRU TİLKİLERİN KEYİF DOLU ANLARI

Bayburt’un Demirözü ilçesinin kırsal alanında, annelerinin yiyecek getirmesini bekleyen iki yavru tilki görüntülendi. Demirözü’nden Erzincan’a doğru seyahat eden iki arkadaş, kuşburnu toplamak için durduklarında yavru tilkilerin dikkatlerini çektiğini fark etti. Yuvalarının etrafında oyun oynayan tilkiler, bir yandan annelerinin getireceği yiyecek için sabırsızlıkla bekliyorlardı.

İNSANLARI GÖRÜNCE YUVALARINA DÖNÜYORLAR

İnsanları fark ettiklerinde, hemen yuvanın içine saklanan tilkiler, zaman zaman çok uzakta kalmadan dışarı çıkarak etrafı gözlemlemeyi de ihmal etmediler. Yavru tilkilerin bu doğal halleri, doğanın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.