İkinci El Araç Alırken Dikkat!

İKİNCİ EL ARAÇTA GİZLİ KUSURLARIN BULUNMA İHTİMALİ

İkinci el araç alımında ekspertiz raporu genellikle bir güvence olarak değerlendiriliyor. Ancak bu raporlar, araçtaki bazı gizli kusurları tespit edemeyebiliyor. Uzun süreli kullanımlar sonucunda bu gizli problemler ortaya çıkabiliyor ve alıcılara büyük sorunlar yaratabiliyor. Ekol TV’de yer alan habere göre; uzmanlar, ikinci el otomobil alımında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşıyor.

EKSPERTİZ PAKETLERİ VE HATALAR

Ekspertiz hizmetlerinde araç motorundan fren sistemine, kaporta boyasından airbag’ine kadar geniş bir kontrol yapılıyor. Ancak çoğu zaman bazı sorunlar gözden kaçabiliyor. Ekspertiz Recep Ural, “Bizde paketler mevcut. Kaporta boya, motor mekanik, fren, amortisör, süspansiyon, airbag ve kilometre kontrolü yapıyoruz. İki paket sunuyoruz. Bir normal paket ve en full paket” diyor. Bu paketlerin fiyatları 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Ural, alıcıların genellikle en düşük paketi tercihetmesine dikkat çekiyor ve “Özellikle müşterilerimizin en üst paket almasını istiyoruz. Sebebi; bunun içerisinde gizli kusur dediğimiz araçta problem yaratacak olan durumlar oluyor” şeklinde açıklamada bulunuyor.

GİZLİ KUSURLARIN ARACA ZARARI

Bazı gizli kusurlar o kadar zor tespit ediliyor ki, birkaç saat süren bir testten geçen araçlar bile kullanıcılarına sorun yaratabiliyor. Ural, “Yakın zamanlı tramer ise bunların 6 ay dosya kapama süreleri oluyor. Kaliteli ustalarımız var sonuçta bizim Türkiye’de. Bu ustalarımız arabalara ince bir mikron boya atılıyor. Ekstra tesisat çekiyorlar, aracın içerisine eklemeler yapıyorlar, sis farı, Amerikan park çekiyor. Bunlar da arabada şase yapıyor ve arabada yanmaya sebep oluyor” diyor.

KİLOMETRE VE TRAMER PROBLEMLERİ

Otomotiv sektöründe 30 yıllık bir deneyime sahip olan Ural, tespit edilemeyen gizli kusurların varlığından bahsediyor. “Kilometre başta, tramer bunun yanında. Onun dışında şanzıman hataları olabiliyor. Kilometre çok büyük sorun sektörümüzde. Gösterge tamiri eden gösterge firmaları var birçok sanayide” ifadelerini kullanıyor. Bu durum, alıcıların sekördeki gizli tehlikelere karşı daha dikkatli olmasını gerektiriyor.

MOTORUN ÖNEMİ

İkinci el araç alacaklara uzmanlar tarafından verilen önemli bir uyarı var: kaportaya değil motoruna odaklanmak. Ural, “İnsanlarımız bizim daha çok kaportaya önem veriyor ama kaportada ekspertizlerin yanılma payı yüzde 5 – yüzde 10. Motordaki masrafları çok örtbas ediyor insanlarımız” diyor. Uzmanı, bu nedenle motor masraflarının kaporta masraflarından daha fazla önem taşıdığını vurguluyor.