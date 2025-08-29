İkinci El Araç Dolandırıcılığına Dikkat!

DOLANDIRICILARIN YÖNTEMLERİ

Dolandırıcılar, satıcılarla iletişim kurarak alıcı rolüne bürünüyor. Güven kazanmak amacıyla “kapora göndereceğiz” diyerek, bankacılık sistemini kullanarak tuzaklarını devreye sokuyor. Satıcıların aceleci davranarak dikkat etmeden onay verdikleri işlemler sonucunda paralar, dolandırıcıların hesaplarına transfer ediliyor.

BANKA MÜDAHALE EDEMEMEKTE

Öncelikle dolandırıcı, satıcıya ulaşarak bir aracı almak istediğini ifade ediyor ve kapora ödemesi için banka uygulamasını kullanacağını belirtiyor. Satıcı, paranın geleceğini düşünürken aslında karşı taraftan bir “ödeme isteği” bildirimi alıyor. Bu bildirimler çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor ve satıcıyı kafa karıştırıyor. Dikkatlice okumadan onay veren vatandaş, aslında kendi hesabından yüklü miktarda parayı dolandırıcının hesabına göndermiş oluyor. Mağdurlar durumu fark ettiğinde, çok geç oluyor. Çünkü bu işlem, kullanıcının rızasıyla onaylandığı için bankalar hiçbir müdahalede bulunamıyor.

MAĞDURİYETLERİN SAYISI ARTIYOR

Birçok vatandaş bu yöntemle dolandırıldığını belirtiyor. Kimisi hesaplarından 10 bin, kimisi ise 50 bin liranın kısa sürede kaybolduğundan şikayet ediyor. Bankaya başvuran mağdurlar genellikle aynı cevabı alıyor: “İşlem sizin onayınızla gerçekleştiği için iptal edemiyoruz.” Uzmanların belirttiğine göre bu yöntem, teknik bir sistem açığı değil, tamamen kullanıcıların dikkatsizliğini hedef alan bir dolandırıcılık biçimi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Uzmanlar, “Vatandaşlar kapora ödemeleri için EFT veya havale gibi güvenilir yöntemleri tercih etmeli. ‘Ödeme İste’ bildirimleri dikkatlice incelenmeli. Dikkatsizlik, dolandırıcıların en büyük kozu oluyor” diyerek uyarıyor. Bu tür dolandırıcılık yöntemlerine maruz kalmamak için, banka aplikasyonundaki ‘Ödeme İste’ özelliğinin kapatılması veya bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiği konusunda uyarılar yapıyorlar.