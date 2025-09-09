İkinci El Araçlarda Gizli Kusurlar Var!

İKİNCİ EL ARAÇLARDA GİZLİ KUSURLAR

İkinci el otomobil alımında ekspertiz raporu genellikle güvence sağlayan bir belge olarak değerlendiriliyor. Ancak, ekspertizlerin bile zor tespit ettiği bazı gizli kusurlar mevcut. Uzun bir süre sonra bu problemler açığa çıkıp ciddi sorunlara yol açabiliyor. Detaylar şöyle…

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekspertiz uzmanı Recep Ural, ikinci el araçlar için sundukları hizmetleri açıklarken, “Bizde paketler mevcut. Kaporta boya, motor mekanik, fren, amortisör, süspansiyon, airbag ve kilometre kontrolü yapıyoruz. İki paket sunuyoruz. Bir normal paket ve en full paket” dedi. Paketlerin fiyatları 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. Ancak, alıcıların genellikle daha düşük fiyatlı paketleri tercih ettiği belirtiliyor. Ural, “Özellikle müşterilerimizin en üst paket almasını istiyoruz. Bunun sebebi, içerisinde gizli kusur dediğimiz araçta problem yaratacak olan durumların bulunması” ifadesini kullandı.

GİZLİ KUSURLARIN TEDAVİSİ ZOR

Bazı kusurlar, ekspertizler tarafından bile zor tespit ediliyor. Ekonomik bir test ile geçiştirilmiş araçlar, uzun süreli kullanımda gizli kusurlar sebebiyle sorun çıkartabiliyor. Ural, “Yakın zamanlı tramer bunların 6 ay dosya kapama süreleri oluyor. Kaliteli ustalarımız var sonuçta Türkiye’de. Bu ustalar, arabalara ince bir mikron boya atıyor, ekstra tesisat çekiyor, araç içerisine eklemler yapıyorlar. Bunlar aracın şase yapısında sorun yaratabiliyor ve yanmaya sebep olabiliyor” dedi.

KİLOMETRE OYUNU VE DİĞER SORUNLAR

Otomotiv sektöründe 30 yıllık bir geçmişe sahip olan Ural, toplamda baktığı araç sayısının yaklaşık 50 bine ulaştığını belirtti. Bununla birlikte bazı gizli kusurların keşfedilemeyeceğini düşündüğünü kaydetti. Ural, “Kilometre başta, tramer bunun yanında. Onun dışında şanzıman hataları olabiliyor” dedi. Kilometre oyununun sektörde büyük sorun oluşturduğunu vurgulayan Ural, “Kilometre çok büyük sorun sektörümüzde. Gösterge tamiri yapan firmalar birçok sanayide mevcut” şeklinde konuştu.

KAPORTA MI MOTOR MU?

Uzmanların ikinci el araç alacaklara önerisi, öncelikle kaportaya değil motor aksamlarına dikkat edilmesi yönünde. Ural, “İnsanlarımız daha çok kaportaya önem veriyor, ama kaportada ekspertizlerin yanılma payı yüzde 5 – yüzde 10. Motordaki masrafları çok örtbas ediyor,” ifadelerini kullandı. Ural, motorun alımda kaportadan daha önemli olduğunun altını çiziyor.