İklim Kanunu Üzerinden Yapay Et İddiaları

YAPAY ET ÜRETİMİ İLE İLGİLİ İDDİALAR YALANLANIYOR

İklim Kanunu üzerinden ortaya atılan “Türkiye’de yapay et üretilecek” iddiaları hâlâ gündemde kalıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NeXT Sosyal’deki hesabından bu iddialara yanıt verdi. Bakan, “Bakanlığımızın gündeminde yapay et hiçbir zaman olmamıştır” diyerek konuyla ilgili söylemlerini netleştirdi. Yumaklı, İklim Kanunu kapsamında yer alan açıklamaların asılsız olduğunu belirterek, “İklim Kanunu’nda yapay etle ilgili tek bir kelime dahi bulunmamaktadır” sözlerini kullandı.

HAYVAN PAZARLARI YAKINDA AÇILIYOR

Bakan Yumaklı, şap hastalığına karşı yoğun bir mücadelenin sürdüğünü belirtti. Geliştirdikleri 11 milyondan fazla aşının sahaya sevk edildiğini ifade ettikten sonra, hayvan pazarlarının bu haftadan itibaren açılmaya başlayacağını söyledi. Yumaklı, “Devletin amacı İklim Kanunu gereği hayvanları öldürmek değil, bazı provokatörlerin yalanlarıyla üreticilerimizi aldatmaya çalıştığını” ifade etti. Ayrıca, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik bir dolandırıcılık faaliyetinin tespit edildiğini de vurguladı.

DOLANDIRILMALARA KARŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Son 23 yılda hayvancılığa 491 milyar lira destek verdiklerini hatırlatan Bakan Yumaklı, bu desteklerin özellikle genç ve kadın üreticiler ile küçük aile işletmelerine yönelik olduğunu açıkladı. Yumaklı, hayvancılık ile ilgili en doğru bilgilere Türkiye’nin her il ve ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüklerinden ulaşılabileceğini belirtti. Sosyal medyada yayılan yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini savunarak, dolandırıcılık yapmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Bakan, herhangi bir dolandırıcılık durumu ile karşılaşıldığında adli mercilere başvurulması gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üreticilerin haklarını koruma ve vatandaşların güvenini sağlama adına gereken mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.