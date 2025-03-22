İkonik Kuş Logosu Açık Artırmada Satıldı

AÇIK ARTIRMA DETAYLARI

RR Auction, nadir koleksiyonluk eşyaların sergilendiği bir açık artırmada, 254 kilogram ağırlığında ve 3,7×2,7 metre boyutlarındaki bir tabelanın 34 bin 375 dolara satıldığını duyurdu. Ancak, bu değerli parçanın yeni sahibinin kimliği hakkında bilgi verilmedi. Elon Musk, Twitter’ın yeniden markalaşma sürecinde, şirketin eski tabelaları ve nostaljik eşyalarının yanı sıra mutfak malzemeleri ve ofis mobilyaları gibi birçok değişik parçayı açık artırmaya çıkarmıştı.

Aynı müzayedede, teknoloji tarihini etkileyen başka nadir koleksiyonluk ürünler de büyük ilgi topladı. Bir Apple-1 bilgisayarı, tüm aksesuarlarıyla birlikte 375 bin dolara satılırken, Steve Jobs’un 1976 yılında imzaladığı Apple Computer Co. çeki 112 bin 54 dolara alıcı buldu. Bunun yanı sıra, orijinal ambalajında bulunan birinci nesil 4GB kapasiteli iPhone, 87 bin 514 dolara yeni sahibiyle buluştu.