İkonik Kuş Logosu Açık Artırmada Satıldı

RAFTA DÜZENLENEN AÇIK ARTIRMADA DİKKAT ÇEKEN EŞYALAR SATILDI

RR Auction, nadir ve koleksiyonluk eşyalara yönelik gerçekleştirdiği açık artırmada 254 kilogram ağırlığında ve 3,7×2,7 metre boyutlarındaki tabelanın 34 bin 375 dolara satıldığını bildirdi. Ancak bu işlemin ardından alıcının kimliği açıklanmadı. Elon Musk, Twitter’ın marka yenileme sürecinde şirketin önceki tabelalarından nostaljik eşyalara, mutfak malzemelerinden ofis mobilyalarına kadar pek çok farklı parçayı satışa sundu.

TEKNOLOJİ TARİHİNE DAMGA VURAN ÜRÜNLER

Bunun yanı sıra, aynı müzayede çerçevesinde teknoloji tarihine damga vuran diğer nadir koleksiyonluk ürünler de büyük ilgi topladı. Apple-1 bilgisayarı, aksesuarlarıyla birlikte 375 bin dolara alıcı buldu. Ayrıca, Steve Jobs’un 1976 yılında imzaladığı Apple Computer Co. çeki, 112 bin 54 dolara satıldı. Orijinal ambalajındaki birinci nesil 4GB kapasiteli iPhone ise 87 bin 514 dolara yeni sahibini buldu.