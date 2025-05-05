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İl Emniyet Müdürlüğünden Açıklama Geldi

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı’ şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İddia edilenin aksine otopark girişindeki yoğunluktan dolayı trafiği pas geçmek maksadıyla araçlardan daha geride inilerek ve yürüyerek program alanına gidilmiştir.” denildi.

ÖZGÜR ÖZEL, AKM’DEN ÇIKIŞ YAPARKEN SALDIRIYA UĞRADI

Sırrı Süreyya Önder’e veda törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKM çıkışında saldırıya uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu öğreniliyor. Saldırganın daha önce çocuklarını öldürmekten sabıkalı olduğu bilgisi veriliyor.

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