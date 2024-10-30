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“İlaç Etkin Maddesi İçin Kenevir Ekimi”

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KENEVEİR KOTASI BELİRLENDİ

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilaç etkin maddesi üretimi amacıyla kenevir kotası belirlendi. Karara göre, toplamda 5 bin metrekarelik yetiştiricilik alanında yıllık 120 bin kök bitki ile sınırlama getirildi. Bu belirlenen kotanın dağıtımında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilendiriliyor.

Üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın araştırma enstitüleri ve araştırma izni bulunan kuruluşlar, ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamında yürütülecek bilimsel araştırmalar ve Ar-Ge çalışmalarında kota şartı ile karşılaşmayacak.

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