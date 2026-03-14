İlaç Fiyatları Yükseliyor: Eczacıların Umudu Kırık

İLAÇ FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEME

İlaç fiyatlandırmasında referans alınan euro kuru, yüzde 6’lık bir artış ile 25 lira 33 kuruştan 26 lira 87 kuruşa yükseldi. Bu artışla, piyasada bulunmayan ilaçların sorununu bir nebze olsun çözmek hedefleniyordu. Ancak eczacılar, bu zam sonrası depolardan gelen “İlaç yok” yanıtının devam ettiğini belirtiyor.

“ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANDI”

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Simla Dilara Sezgin, “Artık bıçak kemiğe dayanmış durumda.” ifadelerini kullanarak, ilaca erişim sorununa dikkat çekti. Sezgin, “Hastaların ilaca ulaşamaması sadece ilaç firmaları ve eczacıların değil, hastaların da gündeminde çünkü ilaca ulaşamıyorlar.” dedi.

1 NİSAN’DA YENİDEN GÜNCELLENİYOR

1 Nisan’da, ilaç fiyatlandırmasında kullanılacak euro kuru yeniden güncellenecek ve yüzde 8’lik bir artışla 29 lira 11 kuruş üzerinden belirlenmesi planlanıyor. Ancak eczacılar, bu durumun başka bir sorunu da beraberinde getirebileceğini düşünüyor.

“ECZANELER VE HASTALAR SIKINTI YAŞAYACAK”

Star Haber’e demeç veren eczacı Sevil Tutuş, “Nisana kadar eczaneler ve hastalar sıkıntı yaşayacak. Tekrar zam yapılacağı açıklandığı için o süreye kadar depolar bize ilaç vermeyecek. Bu her zaman böyle oluyor çünkü.” şeklinde konuştu. Eczacılar, ilaç tedarik sıkıntısının çözümü için ilaç kararnamesinin güncel şartlara göre yenilenmesini talep ediyor.