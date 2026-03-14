İlaç Krizine Çözüm Beklentisi Artıyor

İLAÇ FİYATLANDIRMASINDA YÜKSELİŞ

İlaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kuru, yüzde 6 artışla 25 lira 33 kuruştan 26 lira 87 kuruşa yükseldi. Bu artışla, piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili yaşanan sorunların bir nebze de olsa çözülmesi amaçlanıyordu. Ancak eczacılara göre, bu zam ile depolardan gelen “İlaç yok” yanıtlarına çare bulunmadı.

KEMİKTE BİÇAK VAR

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Simla Dilara Sezgin, “Artık bıçak kemiğe dayanmış durumda.” ifadesini kullandı. Sezgin, “Hastaların ilaca ulaşamaması sadece ilaç firmaları ve eczacıların değil, hastaların da gündeminde çünkü ilaca ulaşamıyorlar.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

ZAM HACMİ 1 NİSAN’DA GÜNCELLENİYOR

1 Nisan’da ilaç fiyatlandırmasında esas alınan euro kuru tekrar güncellenecek. Euro kurunun yüzde 8 daha artırılarak 29 lira 11 kuruş üzerinden hesaplanması planlanıyor. Fakat eczacılar, bu durumun başka sorunları da beraberinde getirebileceği uyarısında bulunuyor.

ECZANELERİN SIKINTISI ARTIYOR

Bir eczacı olan Sevil Tutuş, “Nisana kadar eczaneler ve hastalar sıkıntı yaşayacak. Tekrar zam yapılacağı açıklandığı için o süreye kadar depolar bize ilaç vermeyecek. Bu her zaman böyle oluyor çünkü.” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti. Eczacılar, ilaç tedarik sıkıntısının çözümü için mevcut ilaç kararlarının güncel koşullara uygun şekilde yenilenmesini talep ediyor.