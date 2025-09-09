İlçelerde Basit Usul Kalkıyor: Gerçek Usul 2026’da

VERGİ MÜKELLEFLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEME

Resmi Gazete’de yayınlanan karar doğrultusunda büyükşehirlerdeki ilçe nüfusları 30 binden az olanlar haricindeki vergi mükellefleri, basit usulden gerçek usule geçiş yapacak. Türkiye’deki yaklaşık 3 milyon vergi mükellefinin neredeyse 1 milyona yakını basit usulde vergi ödüyordu. Yapılan düzenleme ile bazı mükelleflerin vergilendirme yöntemleri yeniden tanımlandı. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 51’inci maddesi çerçevesinde, büyükşehir belediyelerine bağlı 30 bin ve üzeri nüfusa sahip ilçelerdeki vergi mükellefleri, basit usul yerine gerçek usul ile vergilendirilecek.

ETKİLENEN ESNAF GRUPLARI

Bu değişiklikten muaf tutulmayan birçok esnaf grubu, Taksiciler, minibüsçüler, tamirciler, lokantacılar ve kuyumcular gibi yüz binlerce işletme daha fazla vergi ödemek durumunda kalacak. Basit usul ile gerçek usul arasındaki temel farklılıklar da dikkat çekiyor.

BAŞLICA USUL AVANTAJLARI

Basit usulde, yalnızca ticari kazanç üzerinden vergilendirme yapılıyor, KDV, stopaj ve geçici vergi gibi ek yükümlülükler bulunmuyor. Defter tutulmasına gerek yok ve gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda değiller. Bu usulün sağladığı avantajlar arasında, kazançları gelir vergisinden muaf tutma, yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu olmaması ve satışların KDV’den istisna olması yer alıyor.

GERÇEK USULÜN AVANTAJLARI

Gerçek usulde ise mükellefler KDV, gelir vergisi ve stopaj gibi ödemeler yapmak zorunda. Defter tutma zorunluluğu var, ancak gider faturaları vergiden düşülerek vergi yükü azaltılabiliyor. Bu usul, işletmenin mali durumu daha şeffaf hale geldiği için kredi çekme gibi konularda avantaj sağlıyor. Gerçek usul mükellefleri, detaylı kayıt tutmanın getirdiği olanaklarla vergi planlamalarını daha etkili yapabiliyor. Giderlerin doğru şekilde belgelenmesi halinde vergi yükünün azaltılması mümkün. Ancak, ödemesi yapılmayan veya çıkışı gerçekleşmeyen gider faturaları, sahte fatura olarak nitelendiriliyor ve ağır cezalar uygulanabiliyor.

UYGULAMA TARİHİ

Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.