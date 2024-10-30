İlhan Palut: ‘Deplasmanda Zor Maç Bekliyoruz’

MAÇ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Çaykur Rizespor, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Sivasspor ile deplasmanda mücadele edecek. Maçın hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, Sivasspor deplasmanının zorluklarını dile getirdi. Palut, iyi bir skor elde etmek istediklerini ifade etti.

SİVASSPOR’UN ZORLAYICI OYUNCULARI

Süper Lig’deki çıkışlarının devam etmesini hedeflediklerini belirten Palut, “Kestirmeden söylersem Süper Lig’de her maç zor. Sivasspor deplasmanı da her zaman zordur. İyi ve tehlikeli oyuncuları var. Bu nedenle çok dikkat etmemiz gereken bir maç. Onlar iyi gidiyorlar. Biz de kötü bir dönemin ardından iki galibiyet alarak biraz nefes aldık ve bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bence çok zor bir maç olacak. Orada gidip iyi oyun oynamak ve inşallah iyi bir skor almak istiyoruz. Ligde istediğimiz yerlere gelmek için bir seri ihtiyacımız var ve bunun için elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Sivasspor’un iç sahada skora gidebilme yeteneğine dikkat çeken Palut, “Defansif anlamda dikkat etmemiz gerekecek. Üretken olmamız gereken bir maç oynayacağız.” dedi. Palut, taraftarlarına da teşekkür ederek, “Taraftarımıza, sabırları, destekleri ve güvenleri için teşekkür ediyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.