İlhan Palut: Hakem Cesur Bir Maç Yönetti

ÇAYKUR RİZESPOR’UN MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’ye 3-2 kaybetti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının hafta içi çalışmalarının iyi geçtiğini dile getirdi. Palut, “Fenerbahçe’nin değişik pozisyonlarla başlayabileceği bir oyun oldu. Çeşitli opsiyonlarına çalıştık. Yaptığı transferlerle beraber hangi oyuncularla başlayacağı tahmini kolay bir maç değildi. Maç planımıza uygun oynandı. Kazandığımız topların değerini çok iyi bildik. 2 gol attık. Attırabileceğimiz pozisyon vardı. Belki 3’ü bulabilirdik. Hem penaltı olan pozisyon hem de 10 kişi bırakan pozisyon.” dedi.

MÜCADELE İSTİKRARI VURGUSU

İkinci yarıya en kötü senaryo ile başladıklarını belirten Palut, “Çok fazla atak girişimi yapabileceğimizi tahmin ettim. 4-5 dizilişi ile Fenerbahçe’yi karşıladık. Dzeko, Nesyri gibi, sonradan giren Tadic gibi oyuncularla etkili olabilirlerdi. Tam oyuncu değiştirirken 9 kişi kalarak işimiz zorlaştı.” şeklinde konuştu. 5-3 dizilişini oyunculara geçiremeden 3. golü yediklerini ifade eden Palut, Fenerbahçe’nin direktten dönen toplarının da olması gerektiğini aktardı. “3-2 olduktan sonra takımın acaba 1 gol atabilir miyim diye saldırması, kaleci hariç 8 kişi ile puana zorlamamız pozitif görüntülerdi. Oyuncularımı kutluyorum. 11-11 iken de 10-11 iken de ne dediysem onu yaptılar. Bizim için aslolan istikrarı yakalamak.” dedi.

HAKEMİN CESARETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Palut, bu oyunun onların için bir mihenk taşı olması gerektiğini ve bu mücadeleyi her rakibe karşı göstermeleri gerektiğini söylerken, maçı yöneten hakem için de, “Hakem çok cesurdu.” ifadesini kullandı.