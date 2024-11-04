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“İlk Aile Fotoğrafı Paylaşıldı”

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İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLADILAR

Hailey Bieber ve Justin Bieber, 23 Ağustos’ta ilk çocukları Jack Blues’u dünyaya getirdi. Hailey, doğumdan sonra aile yaşamına dair ilk fotoğrafı paylaştı ve yeni bir anne olarak yaşamında neler olduğunu gösterdi.

HAILEY BİEBER’İN ANNELİK DENEYİMİ

Doğumun ardından Hailey, yeni annelik yolculuğunu paylaşıyor ve yaşadığı deneyimleri takipçileriyle paylaşıyor. Bu süreçteki duygularını ve düşüncelerini daha samimi bir şekilde aktarıyor. Jack Blues ile birlikte geçirdiği anları herkesle buluşturuyor.

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