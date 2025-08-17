İlk Defa Irkçı Saldırı Yaşandı!

IRKÇI SÖZLERİ DUYDU

İngiltere Premier Ligi sezonunun açılış karşılaşmasında Liverpool ile Bournemouth arasında gerçekleşen maçta, konuk ekibin 25 yaşındaki Ganalı futbolcusu Antoine Semenyo, bir Liverpool taraftarının ırkçı saldırısına maruz kaldı. Maçın 29. dakikasında Bournemouth’un sağ kanat oyuncusu Semenyo’ya yönelik hakaretler gelince hakem Anthony Taylor, karşılaşmayı kısa bir süreliğine durdurmak zorunda kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merseyside polisinin yaptığı açıklamada, futbolcuya yönelik ırkçı sözleri sarf eden 47 yaşındaki şahsın Anfield Stadyumu’ndan çıkartıldığı ve hakkında bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Semenyo, ABD merkezli sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda kendisine destek veren herkese teşekkür etti. “Anfield’daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool oyuncularına ve profesyonelce davranan Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

MAÇTA İKİ GOL ATTI

Liverpool’un 4-2 kazandığı karşılaşmada, Semenyo takımının iki golünü kaydetti. Ganalı oyuncu, “Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösterdi. O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum – böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için.” dedi. Semenyo, futbol dünyasından gelen yoğun destek mesajlarının kendisine bu sporu neden sevdiğini hatırlattığını belirtti. Premier Lig ve Liverpool, yaptıkları açıklamalarla Semenyo’nun yanında olduklarını ve yaşanan olayı kınadıklarını bildirdi.