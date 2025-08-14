İlk Haftada Ciddi Sakatlıklar Vardı

Ağustos ayının 2. haftasında başlayan Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun ilk haftasında toplam 6 karşılaşma gerçekleşti. Yüksek hava sıcaklıkları ve bazı stadyumlardaki kötü zemin koşulları, oyuncular üzerinde olumsuz etkiler yarattı. İlk haftada, 90 dakikaları tamamlamakta zorlanan oyuncuların yanı sıra sakatlık yaşayan bazı isimler de dikkati çekti.

SEZONUN AÇILIŞ MAÇINDA SAKATLIK

Haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Galatasaray’ı konuk etti. Ev sahibi ekipte Salem M’Bakata, 35. dakikada oyundan alındı. 27 yaşındaki savunma oyuncusunun hastanede yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda, sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması ve menisküs yırtıkları tespit edildi. M’Bakata, başarılı bir ameliyat geçirmiş olsa da uzun bir süre takımdan uzak kalacak.

KOCAELİSPOR’DA CİDDİ SAKATLIK

Kocaelispor’un kadrosuna dahil ettiği Mateusz Wieteska, Türkiye’deki ilk maçında sakatlık yaşadı. Polonyalı defans oyuncusu, Trabzonspor karşısında 22. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı. Kulüp yapılan açıklamada, Wieteska’nın sağ diz ön çapraz bağında kopma olduğu belirtildi.

PETER ETEBO’NUN SAKATLIĞI

Sezonun ilk haftasında başka bir ciddi sakatlık da Peter Etebo’dan geldi. Gençlerbirliği forması giyen Nijeryalı futbolcu, Samsunspor maçının 40. dakikasında adale sakatlığı yaşadı ve oyuna devam edemedi. Etebo’nun MR incelemesinde sağ hamstring kasında kısmi yırtık ve kanama olduğu açıklandı.

BAZOER’İN DURUMU İYİ

Eyüpspor – Konyaspor mücadelesinde konuk ekipten Riechedly Bazoer, sakatlığı nedeniyle 70. dakikada oyundan alındı. Ancak Bazoer’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.