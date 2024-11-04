“İlk İşlem Günü Borsa Düşüşte!”

BORSADA DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününde %0,25 düşüşle (22,51 puan) 8.862,49 puandan işlemlere başladı. Geçtiğimiz haftayı da %0,26 düşüşle kapanış yaptı. Bankacılık endeksi ise %1,25 oranında değer kaybı yaşadı ve endeks bu düşüşle birlikte yönünü aşağıya çevirdi.

S&P NOT ARTIMI VE PİYASA ETKİLERİ

S&P Global, Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu bu yıl ikinci kez artırarak B+’dan BB-‘ye yükseltti ve görünümünü ise pozitiften durağana çevirdi. S&P’nin bu durumu, Fitch’in önceki not artımından sonra “gelişmeleri izlemeyi tercih ediyoruz” mesajıyla aynı paralellikte gelişti. Bu piyasa için sürpriz sayılmıyor. Dolayısıyla, piyasa fiyatlamaları açısından ek bir itici güç oluşmuyor.

Cuma günü İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan İstanbul enflasyonu %3,64 ile yüksek bir seviyede gerçekleşti. Bugün saat 10:00’da açıklanacak olan TÜİK enflasyonunun aylık beklentisi %2,5 olarak öngörülüyor. Bu yüksek rakam, Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon hedefini zor bir duruma düşürüyor ve aynı zamanda merakla beklenen faiz indirim zamanının ertelendiğini gösteriyor. Bugün açıklanacak olan aylık verinin beklentinin üzerinde gelme ihtimali Borsa üzerinde ek bir baskı yaratabilir.

ABD SEÇİMLERİNDEKİ GELİŞMELER

ABD, önemli bir dönüm noktasına ulaşıyor. Anketlerde başa baş bir görüntü olsa da, piyasa fiyatlamalarında Trump’ın kazanacağına dair güçlü bir ihtimal var. Eğer bu senaryolar gerçekleşirse, Trump’ın güçlü dolar temasının etkisiyle DXY’nin 107 seviyesine yükselmesi olası. Bu durumda, EURUSD, GBPUSD ve ons altın başta olmak üzere dolara karşı hareket eden diğer para birimlerinde baskı oluşması bekleniyor. Aynı zamanda, dolar ve ons altın arasındaki ilişki de tersine dönebilir.

FED TOPLANTISI VE ENFLASYON RAPORU

ABD seçimleri nedeniyle Fed toplantısı 7 Kasım Perşembe gününe ertelendi. Şu ana kadar açıklanan ekonomik veriler, Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimini destekliyor. Bu durum piyasa için süpriz olmamalı. Ancak TSİ 21:30’da Fed Başkanı Powell’ın vereceği mesajlar oldukça kritik olacak. Ayrıca, 8 Kasım’da yılın son enflasyon raporunu alacağız. Merkez Bankasının üst bant hedefi %42 seviyesinde bulunurken, gelen enflasyon rakamları %48 seviyelerine çıkıyor. Bu durum, Merkez Bankasının son enflasyon rakamlarındaki yukarı yönlü sapmayı nasıl değerlendireceği ve yıl sonu hedeflerini nasıl revize edeceği açısından önemli.

GENEL PİYASA DURUMU VE TEKNİK ANALİZ

Borsa genelinde 3. çeyrek bilanço sonuçlarının etkisi oldukça zayıf. Şirketler, finansman yüklerinin arttığını ve net satışların önemli ölçüde azaldığını gösteriyor. Bu nedenlerden dolayı, iyi bilanço açıklamalarının endeksi güçlendirmesi yetersiz kalıyor. Bu hafta, endeksi daha fazla etkileyebilecek yüksek ağırlıklı şirket bilançoları izlenecek. Teknik olarak, BIST 100 endeksindeki göstergeler zayıf kalmaya devam ediyor. 8700 seviyesi güçlü bir destek konumunu korurken, gelen tepkilerin endeksi yeterince kuvvetlendiremediği görülüyor. Eğer Borsa 9200 seviyesinin üzerinde kalmayı başaramazsa, 8700 desteğinin aşağıya doğru zorlanma ihtimali artıyor, bu da 8500 ve 8300 desteklerine doğru bir satış baskısı yaratabilir.