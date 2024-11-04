“İlk Kez Hot-Tap İle Su Dağıtımı”

SU KESİNTİSİ OLMADAN YENİ ÇALIŞMA

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), içme ve kullanma suyu hattında kesinti olmadan vana ve branşman montajı gerçekleştiriyor. Bu çalışma, BASKİ’nin su arızalarında kesintisiz hizmet sunma amacıyla attığı yenilikçi bir adımı temsil ediyor. İlk kez uygulanan Hot-Tap yöntemi ile BASKİ, içme suyu iletim ve dağıtım hatlarında bakım-onarım ve vana montajı gibi işlemleri, su kesintisi olmadan canlı hat üzerinde kaynak ve delme işlemleri yaparak tamamlıyor ve yeni bir branşman hattı açıyor.

HOT-TAP YÖNTEMİ İLE KESİNTİSİZ DESTEK

Hot-Tap yöntemi ile, özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde uzun süreli su kesintilerinin önüne geçiliyor ve vatandaşlara kesintisiz, güvenilir içme suyu sağlanıyor. 1200 mm çapındaki çelik boruya su akışını durdurmadan yapılan içme suyu hattı çalışması, Balıkesir’de başarıyla uygulanarak bu çapta bir ilke imza atılmış oldu. Bu yenilikçi yaklaşım, BASKİ’nin Balıkesir’de içme suyu dağıtımında uzun süreli kesintileri sona erdirme ve modern çözümler geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

GELECEĞE YÖNELİK MODERN UYGULAMA

BASKİ’nin hayata geçirdiği bu modern uygulamanın, gelecekteki su altyapı çalışmalarına önemli bir örnek teşkil ederek Balıkesir’in su altyapısı ve hizmet kalitesini artıracağı bilgisi paylaşıldı. Bu tür inovatif yöntemler, su altyapılarının daha sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetilmesine olanak sağlıyor.