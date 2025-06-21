İlkay, Galatasaray’a Bedelsiz Geçebilir

GALATASARAY, İLKAY GÜNDOĞAN’I TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Galatasaray, 34 yaşındaki orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ı kadrosuna katmayı amaçlıyor. Birleşik Krallık merkezli yayınlar arasında yer alan açıklamalara göre, Manchester City, ilk aşamada İlkay’ın bedelsiz olarak Galatasaray’a transfer olmasına izin vermeyi düşünüyor. Almanya Milli Takımı’nın da oyuncusu olan İlkay’ın Manchester City ile bir yıl daha sözleşmesi devam ediyor.

Başka bir ifadeyle, İlkay Gündoğan’ın Galatasaray forması giymek arzusunun olduğu belirtiliyor. Yıl içinde Galatasaray’ın, kış transfer döneminde onun transferini gerçekleştirmek için adımlar attığı ifade ediliyor, ancak City’nin sezon orta döneminde bu transferi onaylamadığı da haberde yer alıyor.