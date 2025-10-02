İlkay Gündoğan’dan Leroy Sane’e Dikkat Çeken Cevap

GALATASARAY’IN BAŞARISI VE İLKAY GÜNDOĞAN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Liverpool’u 1-0 yenerek bu sezon Avrupa’daki ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşmada ilk 11’de görev alan orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, maç sonrası Sky’a verdiği özel röportajda Liverpool galibiyeti, takım durumu ve Leroy Sane hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BAŞARI İÇİN DERSLER

Soru: “Galatasaray’ın gerçek yüzünü gördük mü?”

“Bu, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl başarılı olabileceğimizin kanıtıydı. Tecrübelerime göre bunun başka bir yolu yok. Eintracht Frankfurt maçında yaptığımız hatalardan ders almak istedik ve bunu çok iyi yaptık. Çok disiplinli oynadık ve gol yemedik.”

MOTİVASYONUN KAYNAĞI

Soru: “Manchester City’nin eski bir oyuncusu olarak Liverpool’a karşı ekstra motive oldunuz mu?”

“Dürüst olmak gerekirse hayır. Kulübümle burada Liverpool’a karşı oynamak benim için yeterli bir motivasyon ve çok özel bir şeydi.”

SEVİYE VE UYUM SORUNU

Soru: “Şu andaki seviyenizden ne kadar memnunsunuz? Tamamen uyum sağladınız mı?”

“Fiziksel olarak giderek daha iyiye gidiyorum. Buraya geldiğimde, iki aydır, 60, 70 hatta 90 dakikalık bir maç bile oynamamıştım. Bu uzunlukta oynadığım son maç Kulüpler Dünya Kupası’ndaydı. O maç da epey bir süre önceydi. Giderek ritim yakaladığımı hissediyorum. Takım arkadaşlarımla da doğru bir bağ kurmam gerekiyor. Şu anda her şeyi optimize etmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip ile yaptığım görüşmeler sayesinde giderek daha iyiye gidiyor.”

LERROY SANE İLE OLAN İLİŞKİ

Soru: “Galatasaray’da Leroy Sane için işler planladığı gibi gitmiyor. Liverpool maçını da yedek kulübesinde tamamladı. Birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Onun tekrar formuna kavuşmasına yardımcı olmak için ne gibi bir rol oynayabilirsiniz?”

“Leroy, hala gelişme potansiyeli olduğunu biliyor. Bunun için çalışıyor. Ayrıca belirli bir ritim yakalamak istiyor. Leroy, Liverpool maçında oynamadı ama gelecekte bizim için çok önemli olacak. Daha iyi bir takım performansı, bireysel olarak da ona çok daha fazla fayda sağlayabilir. Ligdeki takım performansımıza bakarsanız, puanları topladığımız halde hala geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken çok şey var. Bireysel oyuncular da pek iyi görünmüyor.”

Soru: “Şu anda onu biraz korumak veya savunmak zorunda mısınız?”

“Leroy’u savunmak istemiyorum çünkü o da neyi daha iyi yapması gerektiğini biliyor. Çok konuşuyoruz. O da biliyor, anlıyor ve bunun üzerinde çalışıyor. Bunu görebilirsiniz. Sonuçta, o takım için fedakarlık yapan bir oyuncu. Arkada nasıl çalıştığı gözden kaçıyor. Bu da böyle bir statüye sahip bir oyuncu için o kadar da doğal bir şey değil. Benim için gol atması veya asist yapmasından daha önemli olan, bu fedakarlık ruhuna sahip olması.”