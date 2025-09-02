İlkay Gündoğan İstanbul’a Geldi

Spor

GALATASARAY, İLKAY GÜNDOĞAN’LA ANLAŞTI

Son olarak Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan Galatasaray, tüm konularda anlaştığı İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi. İlkay Gündoğan, sağlık kontrollerinden sonra kendisini Galatasaray’a bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçtiğimiz sezonda, Manchester City formasıyla 54 resmi maçta görev alan 34 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN GÖRÜŞLERİ

“Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz.”

