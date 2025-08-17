İlkay Mızrak, Eşini Vurdu, Kendini Vurdu

OLAYIN GELİŞİMİ

Ordu’da 13 Ağustos’ta yaşanan bir olayda, eşi Selma M.’yi (45) el yapımı tabanca ile bacağından vurarak yaralayan İlkay Mızrak (50), aynı tabanca ile kendi başına ateş etti. Olay, Altınordu ilçesindeki Bucak Mahallesi’nde bir 4 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir ayrı yaşayan çift, evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle İlkay Mızrak, el yapımı tabancayı kullanarak Selma M.’ye bacağından ateş etti ve ardından silahı başına dayayarak ateşledi.

KOMŞULARIN MÜDAHALESİ

Silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerinde müdahalede bulunarak yaralıları hastaneye kaldırdı. İlkay Mızrak, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Selma M. ise Ordu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen İlkay Mızrak, 3 gün sonra hayatını kaybetti.

AİLEDEN DETAYLAR

Çiftin, bir süredir ayrı yaşadığı ve Selma M.’nin olay günü kıyafetlerini almak için daireye geldiği öğrenildi. Olay sırasında çiftin iki çocuğunun dışarıda olduğu belirtildi. Selma M.’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Bu olay, Ordu’da büyük öneme sahip bir mesele haline geldi.