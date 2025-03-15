İlker Aksum Cenazeye Katılamadı: Özür Diledi

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yurtsever için, öğle namazından sonra Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Yurtsever’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra pek çok ünlü isim katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILMAYAN YAKIN ARKADAŞI

Merhum oyuncunun yakın arkadaşlarından İlker Aksum, cenaze töreninde yer almadı. Ünlü isim, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Sosyal medya hesabında gözyaşlarını tutamayan İlker Aksum, “Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever’in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet” dedi.

DUYGUSAL VEDA

İlker Aksum, yıllar önce Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı yakın dostu Şinasi Yurtsever’e, “Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim. Çok zor. Allah rahmet eylesin” sözleriyle veda etti.