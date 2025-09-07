İlker Arslan Antalya’da Teslim Oldu

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Tüm dikkatler Antalya’daki olay üzerine yoğunlaştı. Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. “Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla görevden alınan Arslan’a ulaşılamadığı bildiriliyor. Arslan’ın gözaltı kararı alındığında Ankara’da bulunduğu biliniyor ve görevden alındığını da burada öğrendi.

POLİSİ ŞAŞIRTMA GİRİŞİMİ

Gözaltı kararı sonrasında Arslan, polisin dikkatini başka yöne çekmeye çalıştı. Kendisinin çok fazla benzeyen kardeşini aracıyla durumu gizlemek amacıyla olay yerine yönlendirdiği tespit edildi. Ekipler, Arslan’ın aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda gittiğini fark edip durdurdu. Araçtan çıkan kardeşinin, suçluyu kayırma suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

TESLİM OLDUĞU BELİRTİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet almaya aracılık etmek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarılan Arslan’ın Antalya’da emniyet güçlerine teslim olduğu bildiriliyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” ifadesi verilmişti. Bu açıklamanın ardından gözaltı kararı alındığı bilgisi ulaştı.

GÖZALTINA ALMA NEDENİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yöneltilen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde, görevden uzaklaştırılan İlker Arslan hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılığı’nın talimatı sonrasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasının ardından yeni bilgiler ortaya çıktı.

EŞİNE YÖNELİK SUÇLAMALAR

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile çeşitli çıkar ilişkileri içinde olduğu iddiası öne sürüldü. Yapılan kontrollerde, Arslan’a veya ailesine para transferleri gerçekleştirildiği ve eşinin daha önce Fazlı A.’ya ait şirkette çalışma kaydının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Arslan’ın gözaltına alınması için talimat verdi.

İLKER ARSLAN HAKKINDA BİLGİLER

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başlayan Arslan, kariyeri boyunca birçok önemli görevde yer aldı. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanlığı görevinde bulundu. 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’daki Büyükelçilikte İçişleri Müşaviri olarak hizmet verdi. 16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Ancak, dün açıklanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.