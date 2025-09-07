İlker Arslan Antalya’da Teslim Oldu

ANTALYA EMNİYET MÜDÜRÜ HAKKINDA GÖZALTILAR

Tüm gözlerin yöneldiği Antalya’da, Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı alındı. “Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamasıyla önce görevden uzaklaştırılan Arslan’a şimdi de gözaltı kararı verildi. Arslan’ın, gözaltı kararı verildiğinde Ankara’da bulunduğu bildiriliyor. Görevden alındığı bilgisi de burada kendisine iletildi.

POLİSE ŞAŞIRTMAYA ÇALIŞTI

Arslan, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından polisi şaşırtmaya çalıştı. Kendisinin çok benzeyen kardeşini aracıyla yola yönlendirdiği tespit edildi. Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerleyen Arslan’ın şahsi aracını belirleyen ekipler, aracı durdurmayı başardı. Araçtan inen Arslan’ın kardeşi, suçlu kayırmaktan gözaltına alındı.

KENDİSİ TESLİM OLDU

Görevinden alınan ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet almaya aracılık etmek”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilen İlker Arslan’ın Antalya’da teslim olduğu bilgisi elde edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, daha önce yapılan bir açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” şeklinde bilgilendirme yapmıştı. Açıklamanın ardından saatler içinde Arslan hakkında gözaltı kararı alındı.

GÖZALTILARIN NEDENİ

Edinilen bilgilere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sürdürülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın talimatıyla, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlaması ile tutuklandı. Böcek’in İçişleri Bakanlığı onayıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan incelemelerde Arslan’ın adı geçti.

EŞİNE YÖNELİK SUÇLAMALAR

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddiaları yer aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Fazlı A’nın Arslan’a veya ailesine para transferi yaptığı belirlendi. Ayrıca, Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A’ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı tespit edildi. Bu bilgiler ışığında, Arslan’ın mevcut konumu göz önünde bulundurularak tedbir alındı.

İLKER ARSLAN’IN KİMLİĞİ

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı olarak mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başlayan Arslan, kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde yer aldı. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak çalıştı. 2021-2024 arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri görevinde bulundu. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Ancak, dün açıklanan karar ile İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.