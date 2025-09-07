“İlker Arslan Antalya’da Teslim Oldu.”

ANTALYA’DA ŞOK GELİŞMELER

Son günlerde tüm dikkatlerin toplandığı Antalya’da, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan ve eşi Melek Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. “Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla görevden alınan Arslan’a ulaşılamadığı bildiriliyor. Gözaltı kararı alındığında Ankara’da bulunan Arslan, görevden alındığını buradan öğrendi.

POLİS KURULUŞLARINA DOLAYLI MÜDAHALE

Gözaltı kararı verildikten sonra Ilker Arslan, polisleri şaşırtmaya çalıştı. Kendisine oldukça benzeyen kardeşini aracıyla yola çıkardığı anlaşıldı. Ekipler, Niğde otoyolunda Arslan’ın şahsi aracını yüksek hızda seyrederken tespit etti. Takip sonucunda aracı durdurup, araçtan çıkan Arslan’ın kardeşinin suçluyu kayırmaktan gözaltına alındığı bilgisi alındı.

TESLİM OLDUĞU BİLGİSİ

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkan gözaltı talimatı sonucunda, Antalya’da teslim olduğu öğrenildi. Olayın geçmişine bakıldığında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamada, “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” şeklinde bilgi verilmişti. Bu açıklamanın ardından akşam saatlerinde Arslan hakkında gözaltı kararı alındı.

Bu gözaltı kararı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde alındı. Arslan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in rüşvet almak suçlamasıyla tutuklanmasının ardından döneme yönelik araştırmalarda adının geçtiği öğrenildi. Arslan’ın Fazlı A. ile bağlantı kurarak rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddiaları gündeme geldi.

EŞİYLE İLGİLİ İDDİALAR

İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile aracılığıyla rüşvet ve çıkar ilişkisine girdiği öne sürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda, Fazlı A.’nın Arslan’a veya ailesine para transferinde bulunduğu tespit edildi. Ayrıca Arslan’ın eşinin daha önce Fazlı A.’ya ait bir şirkette SGK kaydı bulunduğu ve oradan maaş aldığı belirlendi. Bu gelişmeler, Arslan’ın görevden uzaklaştırılmasına neden oldu.

İLKER ARSLAN’IN KİMLİĞİ

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra çeşitli görevlerde yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, Siirt ve Ankara’da hizmet etti. 2016 ile 2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak çalıştı ve ardından 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Ancak, son açıklama ile İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.