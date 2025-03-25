İlker Canikligil’e Soruşturma: ‘Order 66’ Tepkisi

YENİ KONTROL MEKANİZMASI BAŞLATILDI

Yönetmen ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil, son yayınında kullandığı sözlerle kamuoyunda tartışmalara yol açtı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci’nin sosyal medya hesabından aktardığına göre, Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.

KAMUOYUNDA TEPKİ TOPLAYAN İFADELER

Canikligil’in, “alt sınıf” olarak adlandırdığı bir gruba karşı Star Wars evreninden “Execute Order 66” (Toplu Katliam) ifadesini gülerek aktarması, sosyal medya kullanıcılarından sert tepkiler aldı. “Execute Order 66”, Star Wars serisinde Jedi şövalyelerinin toplu katliamını simgeleyen bir kurgusal emir olarak öne çıkıyor. Filmde bu emir, çeşitli düşüncelere sahip bireylerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir soykırım talimatıdır. Canikligil’in bu ifadeyi kullanarak yaptığı çağrı, savcılık tarafından “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla inceleniyor. Soruşturmanın 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet ve kamu düzenini tehdit kapsamı altında değerlendirildiği bildiriliyor.

DİĞER TARTIŞMALI PAYLAŞIMLAR

Canikligil’in sosyal medyada gündem yaratan tek açıklaması bu değil. Geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabında “Bundan sonra size sadece küfür edeceğim” ifadesini kullanarak daha önce de dikkat çekmişti. Bu tür açıklamalar, kamuoyunda farklı yankılar uyandırıyor.