İlker Canikligil Tahliye Edildi!

TUTUKLULUKTAN TAHLİYE OLDU

YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan İlker Canikligil, az önce serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

Yönetmen İlker Canikligil, YouTube’daki sözleri ve X hesabında yaptığı paylaşım nedeniyle “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

KATLİAM ÇAĞRISI NEYDİ?

Flu TV’nin kurucusu olan Canikligil, YouTube yayında “alt sınıf” diye nitelendirdiği bir gruba yönelik Star Wars göndermesiyle “katliam çağrısı” yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

İLKER CANİKLİGİL’İN HAYATI

İlker Canikligil 1972’de İstanbul’da doğdu. Saint-Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1992’de Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitimine başladı. Mezuniyetinin ardından reklam sektöründe kariyerine adım atan Canikligil, 2006 yılından beri reklam yönetmeni olarak çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca akademik alanda da faaliyette bulunarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde sinematografi dersi veriyor.