İlker Canikligil Tahliye Edildi! Ne?

TUTUKLULUK SÜRECİ

YouTube programında yaptığı açıklamalar sonrası tutuklanan İlker Canikligil, az önce tahliye edildi. Yönetmen, “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” iddialarıyla gözaltına alınmıştı.

KATLİAM ÇAĞRISI VE STAR WARS GÖNDERMESİ

Flu TV’nin kurucusu İlker Canikligil, yayınında ve sosyal medya platformu X’teki paylaşımında alt sınıf olarak nitelendirdiği bir kesime yönelik Star Wars göndermeli bir katliam çağrısı yaptığı öne sürüldüğü için tutuklanmıştı.

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde başladıktan sonra 1992’de Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitimine devam etti. Mezuniyetinin ardından reklam sektöründe çalışmaya başlayan Canikligil, 2006’dan itibaren reklam yönetmeni olarak kariyerine devam ediyor. Aynı zamanda akademik alanda da aktif olan Canikligil, Bahçeşehir Üniversitesi’nde sinematografi dersi veriyor.