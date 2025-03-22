İlker İnanoğlu’dan Duygusal Instagram Mesajı

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Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Filiz Akın’ın vefatının ardından, oğlu İlker İnanoğlu duygularını paylaştı. Kişisel Instagram hesabından bir mesaj yayınlayan İnanoğlu, annesine olan sevgisini dile getirdi. Oyuncu, annesi için şunları söyledi: “Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım, Filiz Akın. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim… Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec’in de dediği gibi, cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi. Seni her şeyden çok seven oğlun, kuzun İlker İnanoğlu ve torunun Alec Berker İnanoğlu. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun.”

SİNEMA CARRİYERİ

Türk sinemasının unutulmaz kadın oyuncularından biri olan Filiz Akın, 1943 yılında Ankara’da dünyaya geldi ve ilk gençlik yıllarını kentte geçirdi. Oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde şımarık zengin kız karakterlerini canlandıran Akın, daha sonra masum, kırılgan ve fedakar kadın rollerine yöneldi. Filiz Akın’ın yer aldığı ve karakter derinliği taşıyan yapımlar arasında “Gurbet Kuşları”, “Kader”, “Ankara Ekspresi”, “Umutsuzlar”, “Utanç”, “Acı Hayat” ve “Memleketim” gibi önemli filmler bulunuyor.