İllere Göre Güncellenen Milletvekili Dağılımı Açıklandı

BİLGİ GÜNCELLEMESİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), güncellenmiş nüfus verilerine dayanarak illerin milletvekili dağılımını belirledi. Yapılan düzenlemeye göre, Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayısı birer kişi artarken, Bayburt, Erzurum ve Yozgat’ın milletvekili sayısı birer kişi azaldı. Resmî Gazete’de yayımlanan YSK kararında, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5. maddeleri uyarınca, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından en geç altı ay içinde seçim çevreleri ve milletvekili sayılarına dair yeni düzenlemelerin yapılması gerektiği hatırlatıldı. Bu çerçevede, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Aralık 2024 itibarıyla açıkladığı nüfus verileri esas alınarak 600 milletvekilinin illere ve seçim bölgelerine göre dağılımı gerçekleştirildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL NÜFUS DURUMU

Yeni düzenlemeye göre, Ankara 37, İstanbul 96 ve İzmir 28 milletvekili çıkaracak. Önceki seçim dönemiyle kıyaslandığında, Ankara, Muğla ve Şanlıurfa birer milletvekili artışı yaşarken, Bayburt, Erzurum ve Yozgat milletvekili sayısında kayıp yaşadı. İllere göre güncellenen milletvekili dağılımı ise şu şekilde belirlendi: Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

Büyükşehirlerde milletvekili sayısının fazlalığı nedeniyle bazı iller birden fazla seçim çevresine ayrıldı: Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine bölündü. YSK’nın yaptığı bu güncelleme, illerin nüfus değişimlerine dayanarak temsiliyet oranlarını yenileyerek seçimlerdeki dengeyi sağlama amacı taşıyor.