İlyas Salman İçin Hapis İstemi Duruşması

İLYAS SALMAN’A DAVADA GELİŞME

Ünlü aktör İlyas Salman’a, ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçlamasıyla dava açıldı. Yeni mahkeme oturumunda, ünlü oyuncunun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık İlyas Salman, avukatıyla birlikte mahkeme salonunda yer alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı da duruşmaya katıldı. Dava, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından mütalaanın içeriği açıklandı. Esasa ilişkin mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yer alan ‘Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum’ başlıklı haberdeki ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği yönünde görüş belirtti. Mütalaada, İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

DURUŞMA YENİDEN ERTELENDİ

Duruşmada, sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapabilmek adına mahkemeden süre istedi. Müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını ifade ederek sanık Salman’ın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlık yapabilmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.