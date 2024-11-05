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İlyas Salman’ın Hakaret Yargılaması Devam Ediyor

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DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sinema oyuncusu İlyas Salman hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle süren yargılama devam ediyor. Dava, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşiyor ve tutuksuz yargılanan İlyas Salman, duruşmada avukatıyla birlikte hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da avukatı duruşmada yer aldı.

SAVCI MÜTALAA SUNDU

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde bir gazetede yayımlanan “Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum” başlıklı haberdeki beyanlarla Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bir tutum sergilendiğini belirtti.

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