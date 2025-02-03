İmalat Sanayi PMI Ocak’ta Düşüş Gösterdi

İMALAT SANAYİ PİYASASI GÖSTERGELERİ

Ekonomik büyümenin önemli göstergesi olarak kabul edilen imalat sanayi performansında faaliyetlerdeki duraksama devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Ocak 2025 dönemi sonuçları yayınlandı. Anket sonuçları, 50,0 eşik değerinin üzerinde olan tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiğini gösteriyor. Aralık ayında 49,1 olan Manşet PMI, Ocak ayında 48,0 düzeyine düşerek üst üste onuncu ay 50,0 eşik değerinin altında kaldı. Faaliyet koşullarındaki bozulma son üç ayın en belirgin seviyesine ulaştı.

PRODÜKSİYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

İmalat sanayi üretiminde Ocak ayında yeniden hızlanan bir düşüş gözlemleniyor. 2024 yılının son ayında neredeyse durma noktasına gelen üretimdeki yavaşlama, bu dönemde devam ediyor. Talep koşullarındaki baskı sürerken, yeni siparişlerde de yavaşlama kaydedildi. Hem toplam yeni siparişler hem de yeni ihracat siparişleri bir önceki aya göre azalma gösterdi. İmalatçılar Ocak ayında istihdamda üst üste ikinci kez azalma yaşadı; ancak çalışan sayısındaki düşüş sınırlı kaldı.

TEDARİK ZİNCİRLERİNDE HAFİFLEME

Satın alma faaliyetlerindeki yavaşlama, girdi stoklarında da azalmaya neden oldu. Girdi talebindeki zayıflık, tedarik zincirlerine olan baskının biraz hafiflemesine yol açtı. Teslimat sürelerindeki artış ise ılımlı seviyelerde ve son dört ayın en düşük oranında gerçekleşti. Girdi maliyetleri enflasyonu, bir önceki aya göre hızlanmasına rağmen tarihsel ortalamaların altında kalmaya devam ediyor. Ham madde ve yakıt maliyetlerindeki artış, ücret zamları ve liranın değer kaybı gibi faktörler, girdi fiyatlarındaki artışın nedenleri arasında yer alıyor.

NİHAİ ÜRÜN FİYATLARINDA ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR

Girdi maliyetlerindeki artışa bağlı olarak, nihai ürün fiyatları da Ocak ayında hızlanarak son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak girdi maliyetlerindeki artış gibi, satış fiyatlarındaki artış da seri ortalamasının altında gerçekleşti. S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Türk imalat sanayi üretimindeki düşüş, Aralık ayında neredeyse durma noktasına geldikten sonra Ocak ayında yeniden hız kazandı. Bu durum, talepteki kırılganlığın sürdüğüne işaret ediyor ve firmalar, önümüzdeki aylarda talep koşullarının toparlanmasını bekliyor” diye belirtti.