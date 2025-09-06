İmam Hatipler, Türkiye’de Tek Eşsiz

İMAM HATİP KURULTAYI GAZİANTEP’TE YAPILDI

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Kurultaylarının 22’ncisi Gaziantep’te gerçekleşti. Bu etkinlik, imam hatip camiasının bir araya geldiği önemli bir platform oldu.

AÇILIŞI MİLLİ EĞİTİM BAKANI YAPTI

Kurultayın açılışını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin gerçekleştirdi. Açılışta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile Avukat Mustafa Doğan İnal’ın da katılımı dikkat çekti.

Bakan Yusuf Tekin, “İmam hatip okullarının dünyada tek örneği Türkiye’dedir.” diyerek, bu okulların hem pozitif hem de dini ilimleri öğrettiğini vurguladı. Türkiye’deki imam hatip mücadelesinin demokratik siyasal yaşamın bir göstergesi olduğunu belirten Tekin, “Dünyada imam hatip tarzında bir model yok.” ifadesini kullandı. Din eğitimi veren imam hatiplerin uluslararası bir marka haline gelebileceğini ifade eden Bakan Tekin, “Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte, imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık.” şeklinde konuştu.