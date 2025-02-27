İmamoğlu, 12 Haziran’da Mahkemeye Çıkacak

İMAMOĞLU HAKKINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan “bilirkişi” iddianamesi onaylandı. İmamoğlu’na “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi. İmamoğlu, 12 Haziran tarihinde mahkeme önüne çıkacak.

İMAMOĞLU’NUN ÇIKTIĞI BASIN TOPLANTISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak tarihinde Saraçhane’deki bir basın toplantısında, “CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların merkezinde bulunan bilirkişi S.B.” hakkında çeşitli iddialarda bulundu. İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait bir ihale dolayısıyla açılan davada, S.B.’nin “olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu” ileri sürdü. Ayrıca İstanbul’da 8 bin 800 bilirkişi varken, kendisiyle ilgili dosyaların sürekli aynı bilirkişiye gittiğini vurguladı. İETT ve İSPARK soruşturmalarında da S.B.’nin görevlendirildiğine dikkat çekti ve şirket avukatlarının itirazlarına rağmen altı ay boyunca savcılığın yanıt vermediğini belirtti.

BİLİRKİŞİ HEYETİ HAKKINDA İDDİALAR

İmamoğlu, Beşiktaş ve Esenyurt soruşturmalarında üç kişilik bilirkişi heyetine atanan S.B.’nin tek başına imzaladığı raporun, diğer iki bilirkişinin onayı olmadan işleme konulduğunu iddia etti. Bu raporun, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasını gerektiren bir temel oluşturduğunu söyledi. İBB Başkanı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek, “Sözünüz İstanbul’da geçmez. Çünkü milletin bağlı olduğu hukuk kuralları değil, farklı bir bağlılık var” dedi. İmamoğlu, “Adliyede ‘Bakan bize karışamaz’ diyenlerin olduğu bir yerde siz sadece tweet atıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A YANIT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Turbun büyüğü heybede” sözüne yanıt veren İmamoğlu, “Sizde böyle maharetli bilirkişi S.B. Bey oldukça, nokta atışı bu kişiyi bulan yargı mensupları oldukça heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Sizin turp sandıklarınız bu milletin gönlünde zerre yer etmez” şeklinde konuştu. Ayrıca hakkında açılan soruşturmalara ilişkin endişe duyup duymadığı sorusuna, “2019 hayatımdan kaygıları silme yılıdır, milattır. O seçimi elimizden alma çabalarını gösterirken verdiğimiz mücadeleyi ve 6 Mayıs 2019’da gemileri yakmak diye tarifleyeceğim bir yolculuğun adımını attım” yanıtını verdi.