İmamoğlu: Adaylık Kimsenin Mülkü Değildir

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU’NUN KRİTİK AÇIKLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekol TV’deki programda gündeme dair önemli konuları ele aldı. Candaş Tolga Işık’ın yönelttiği sorulara yanıt veren İmamoğlu, ‘sahte diploma’ soruşturmasına ilişkin “Birilerinin diploması yok; bende transkript var, belge var, fotoğraf var; okul arkadaşlarımı çağırsam burada bugün miting yapardım” ifadelerini kullandı.

VEDAT MİLOR’UN SORUŞTURMASINA TEPKİ

İmamoğlu, ünlü gurme Vedat Milor hakkında başlatılan “örtülü reklam” soruşturmasına da değindi. Söz konusu soruşturmayı “Yazıklar olsun” diye eleştiren İmamoğlu, “Vedat Milor ile hiç konuşmadım; o programda sosyal projemize katkı sağladı. Burası bir ticarethane değil” dedi. Kent Lokantası’na yönelik eleştirilere de yanıt vererek, “İhtiyaçtan doğan bir şey. Burada insanlar onurlu bir şekilde hizmet alıyorlar” şeklinde konuştu.

ÖN SEÇİM SÜRECİNE DİKKAT ÇEKTİ

İmamoğlu, CHP’de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek ön seçimi, partinin demokrasi devrimi olarak nitelendirdi. Önceki iki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde yaşanan eksiklikleri ve kaybetme sebeplerini de değerlendiren İmamoğlu, “Kuralları iktidar belirliyor. 2017 Anayasası diye bir Cumhurbaşkanlığı sistemini önümüze oturttu. Orada çok farklı dinamiklerle ittifak yapma biçimleri formülize edildi; yapan tarafından bilinen ama onu izleyen tarafından anlaşılana kadar iktidarın seçimi kazandığı bir süreç… Biz kaybeden oluyoruz iki seçimdir” yorumunda bulundu.

ADAYLIK KONUŞMALARI VE MANSUR YAVAŞ’A SAYGI

Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklamalarına da değinen İmamoğlu, Yavaş’ın bu süreci erken bulduğunu fakat CHP’nin kararına saygı duyduğunu ifade etti. İmamoğlu, “Mansur Yavaş başkanımız bu süreçte adaya bir şey olursa, aday başarısız olursa, aday eksik kalırsa diyerek bu kaygısını dile getirdiğinde çok net dile getirdiğim şekli de söyleyeyim. Adaylık kimsenin tapulu mülkü değildir. Parti, adayı belirler” şeklinde konuştu. İmamoğlu, Mansur Yavaş ile dostluğuna ve “Hiçbir cümlesi beni incitmiyor, birlikte doğru kararı alacağız” sözlerine de yer verdi. Ayrıca 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde CHP üyelerinin büyük bir katılım gösterileceği umudunu da dile getirdi. İmamoğlu, 5 Şubat’ta kalp kapakçığına yönelik operasyon geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ve görüşme arzusunu sürdüğünü belirtti. “Henüz görüşemedik” dedi.