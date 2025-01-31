İmamoğlu Adliyede İfade Verdi

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 Ocak’ta katıldığı bir etkinlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle ‘Tehdit’ ve ‘Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek’ suçlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu söylemleri dolayısıyla hakkında soruşturma açıldı.

KAMU DAVALARINDA BİLİRKİŞİ İFADESİ

27 Ocak’ta yapılan açıklamalarda, İmamoğlu’nun bir konuşmasında kamu davalarında görevli bir bilirkişinin ismini açıkça vermesi nedeniyle iki ayrı suçlamayla daha re’sen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Bu suçlamalar arasında ‘Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs’ ve ‘Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ yer alıyor.

İMAMOĞLU ADLİYEDE İFADE VERİYOR

İmamoğlu, bu suçlamalar kapsamında ifade vermek üzere bugün İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. O saatlerde partililerin de adliye önünde olacağı gözlemlendi.