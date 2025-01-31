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İmamoğlu Adliyede İfade Verecek

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İMAMOĞLU BUGÜN İFADESİNİ VERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün iki ayrı soruşturma çerçevesinde ifade verecek.

SORUŞTURMALARIN DETAYLARI

İmamoğlu hakkında başlatılan ilk soruşturma, 20 Ocak’ta düzenlenen “Yargının Siyasallaşması” temalı paneldeki sözleri üzerine açıldı. İBB Başkanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i eleştirerek kendisine yöneltilen soruşturmalarda siyasi bir yaklaşım geliştirdiğini belirtmişti. Bu açıklamaları sonrasında Gürlek’i tehdit ettiği iddiasıyla hakkında bir soruşturma başlatıldı.

İkinci soruşturma, bir hafta önce açıldı. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki bir açıklamasında, kendisi ve CHP’ye yönelik soruşturmaların hep aynı bilirkişi tarafından yürütüldüğünü savundu. Bu sözleri üzerine yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldı. İmamoğlu, ifade vermek üzere saat 09.40’da adliyeye geldi.

ADLİYE ÖNÜNDE YOĞUNLUK

İmamoğlu’nun ifadesi öncesinde CHP’den partililere adliye önünde toplanma çağrısı yapıldı. Bu çağrının ardından CHP’liler adliye önünde bir araya geldi. Partililer, adliye çevresinde yoğunluk oluştururken, adliye önünde polis araçları ve TOMA’lar da yer aldı. C blok kısmında ise zırhlı araçların bulunması dikkat çekti.

MANSUR YAVAŞ’IN YANINDAKİ DESTEK

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